Яценюк распорядился обеспечить жильем семьи погибших воинов АТО

Об этом он заявил вчера, 6 июня в эфире Первого национального телеканала.

Читайте такжеДля раненых в АТО военных киевляне за день сдали 75 литров крови- Украинские военные - настоящие герои, а их семьи - это героические семьи. Ни одну семью не оставлю на произвол судьбы. Я дал указание выдавать квартиры всем семьям погибших военных, - сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.