Яценюк распорядился обеспечить жильем семьи погибших воинов АТО
11:35, 07 июня 2014Армия
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Яценюк распорядился обеспечить жильем семьи военных, которые принимали участие в АТО и погибли в боях
Яценюк издал распоряжение
Об этом он заявил вчера, 6 июня в эфире Первого национального телеканала.
Читайте такжеДля раненых в АТО военных киевляне за день сдали 75 литров крови- Украинские военные - настоящие герои, а их семьи - это героические семьи. Ни одну семью не оставлю на произвол судьбы. Я дал указание выдавать квартиры всем семьям погибших военных, - сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
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