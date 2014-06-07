Яценюк распорядился обеспечить жильем семьи погибших воинов АТО

11:35, 07 июня 2014
Армия
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Яценюк распорядился обеспечить жильем семьи военных, которые принимали участие в АТО и погибли в боях

Яценюк видав розпорядження

Об этом он заявил вчера, 6 июня в эфире Первого национального телеканала.

Читайте такжеДля раненых в АТО военных киевляне за день сдали 75 литров крови- Украинские военные - настоящие герои, а их семьи - это героические семьи. Ни одну семью не оставлю на произвол судьбы. Я дал указание выдавать квартиры всем семьям погибших военных, - сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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