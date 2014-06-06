Минобороны выделило средства на ремонт установок «Град»

Как сообщается в «Вестнике государственных закупок», наибольшую сумму - 36,60 млн грн выделено на капитальный ремонт реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» с переоборудованием на дизельное АБШ, а также ремонт подвижных разведывательных пунктов ПРП-4 и орудий полевой артиллерии самоходных 152 мм СГ 2С3 «Акация».

Читайте такжеМинобороны: Нам не хватает транспорта, чтобы вывозить раненых с поля боя

Исполнителем заказа избрано Государственное предприятие «Шепетовский ремонтный завод». Окончательное соглашение завод и Минобороны заключат до конца этого месяца, сообщают «Наши деньги».

Также значительные суммы выделены на ремонт станций радиопомех - 15,4 млн грн. Этот заказ получило макеевское ОАО «Гранит»; комплекса машин управления огнем буксируемой артиллерии - 7,46 млн грн. Ремонт проведет «Шепетовский ремонтный завод»; инженерной техники (БАТ-2 и ИМР-2) с проведением ремонта базового шасси - 6,02 млн грн.; РСЗО БМ-21 «Град» и 9П140 «Ураган» - 5 млн грн. для «Шепетовского ремонтного завода».

Остальные средства выделены на ремонт бронетехники, средств связи. По всем заказам окончательные соглашения с исполнителями работ должны заключить в июне.