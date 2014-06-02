Украинской армии с начала года передано 4 отремонтированных самолета

Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины проводит работу по возвращению в боевой состав вооружения и военной техники, находящейся на ремонтных предприятиях Государственного концерна “Укроборонпром”.

В воинские части Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с начала года уже передано 4 единицы авиационной техники. Благодаря упорному труду личного состава силами и средствами авиационных технико-эксплуатационных частей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины возобновлено 68 летательных аппаратов, среди них Су-27, Су-24М, Су-25, Миг-29, Су-27УБ, Ан-26Ш.

За счет привлечения ремонтных подразделений, воинских частей радиотехнических войск в результате ремонта с использованием одиночных и групповых комплектов ЗИП восстановлено 48 образцов вооружения и военной техники радиотехнических войск, в частности, восстановлено 2 единицы техники зенитно-ракетных войск.