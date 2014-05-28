На Луганщине террористы продолжают обстреливать жилые кварталы

Минувшей ночью в городе Рубежное Луганской области террористы обстреляли блокпосты отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, которая принимает участие в антитеррористической операции, и в течение 1,5 часов вели огонь из минометов и автоматических гранатометов по жилым кварталам.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, таким образом боевики пытаются убедить мирное местное население в том, что украинские военнослужащие используют оружие против народа.

В сообщении отмечают, что блокпост обстреливали с позиций в районе Леньово, потерь среди военных нет.

Напомним, что 27 мая с целью дискредитации украинских военнослужащих террористы обстреливали жилые кварталы Славянска. По сообщению свидетелей, есть жертвы среди мирного населения.

26 мая террористы вели обстрел из минометов жилых кварталов Славянска и Семеновки. Среди мирных жителей есть убитые и раненые.

Министерство обороны Украины отмечает, что военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые принимают участие в АТО, как и представители других силовых структур Украины, не ведут огонь по жилым кварталам даже в условиях, когда в этих районах расположены огневые позиции боевиков, из которых они обстреливают блокпосты наших военных.

«Для украинских военнослужащих, привлеченных к АТО, сохранения жизни мирного населения - главная задача», - отмечают в министерстве.

В ведомстве добавляют, что действия военнослужащих, привлеченных к антитеррористической операции, направленные на стабилизацию ситуации в регионе, восстановления конституционного строя и правопорядка, обеспечения мира и спокойствия жителей региона.