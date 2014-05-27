Боевики обстреливают мирных людей, чтобы дать Путину аргумент против Киева - Тымчук

Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал руководитель Центра военно-политических исследований, представитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

«Так, «мэр» Славянска Пономарев предложил населению города «эвакуироваться» в Россию. Для того, чтобы это «заманчивое предложение» сработало, террористы не первый день обстреливают из минометов жилые кварталы, рассказывая, что это делают украинские силовики», - сообщает он.

По его словам, их идея понятна. «Убийство террористами массы людей во время «эвакуации» позволит боевикам убить сразу кучу зайцев. А именно – свалить вину на силы АТО и дать Путину аргумент против действий Киева, спровоцировать еще большую панику и не дать стабилизировать ситуацию в регионе. А получится – организовать и массовый бунт среди населения», - отмечает он.

Читайте такжеВ Славянске террористы стреляют из жилого квартала, есть жертвы - очевидец

Как сообщает Тымчук, любыми путями жителям Донбасса необходимо доносить: никаких «эвакуаций». Если кто и готов без раздумий расстреливать мирных жителей, то только сами террористы, но никак не силовики.

Напомним, в Донецкой и Луганской областях продолжается активная фаза антитеррористической операции.