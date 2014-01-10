Из Одесской области будет отправлена очередная партия компонента ракетного топлива «меланж»

Как рассказал командир воинской части подполковник Александр Ятлук, до конца этой недели планируется загрузить в 13 специальных железнодорожных цистерн около 700 тонн «меланжа». За процессом загрузки наблюдают представители ОБСЕ и Департамента утилизации компонентов ракетного топлива и ракет и боеприпасов Министерства обороны Украины.

- Это предпоследняя отправка окислителя ракетного топлива из нашей воинской части, в конце февраля мы планируем полностью освободить склад от «меланжа», отправив на утилизацию в Россию последние 550 тонн опасного вещества, - отметил подполковник Александр Ятлук.

После отправки эшелона военные специалисты продолжат выполнение работ повышенной опасности. Они проведут сбор остатков «меланжа» в резервуарах, нейтрализацию аммиачной водой и зачистку емкостей для хранения токсичного компонента ракетного топлива. Для полной очистки каждого из четырех резервуаров военным необходимо до пяти рабочих дней.