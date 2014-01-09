«Урожайный» на медали год для одесских армейцев

Защищая честь страны и клуба на международной арене, весомых результатов достигли мастера спорта международного класса солдат Анна Титимец, одержав победу в беге на 400 метров с барьерами, и солдат Эдуард Шеметило и старший солдат Денис Камерилов, которые на Всемирной летней Универсиаде в Казани отличились в гребле на байдарках и каноэ на 1 км. Кроме того, в активе гребца старшего солдата Дениса Камерилова и фехтовальщика солдата Андрея Ягодки – бронзовые награды континентального сорта, добытые на чемпионатах Европы, которые летом прошлого года состоялись в Португалии и Хорватии. А мастер спорта международного класса служащий ВС Украины Людмила Коваленко в американской Филадельфии первой среди 22 тысяч участников полумарафонского забега преодолела дистанцию в 21 км, установив рекорд Украины с результатом 68 минут, 57 секунд. Кроме того, в командном зачете по итогам мирового первенства среди военнослужащих по греко-римской борьбе на третью ступень пьедестала поднялся мастер спорта международного класса старший солдат Николай Савченко.

- Мы довольны результатами, которые на протяжении 2013 года демонстрировали на спортивной арене наши одноклубники. Но в спорте побед много не бывает, их количество должно всегда увеличиваться, - подчеркнул старший тренер 9-го СК капитан Олег Черната.

Стоит отметить, что 9-й СК по праву считается одним из ведущих клубов в истории армейского и отечественного спорта. Только за годы независимости Украины он воспитал трех олимпийских чемпионов и шесть бронзовых призеров Олимпиад. Более 80 раз одесские армейцы становились победителями и призерами чемпионатов мира и Европы, а сейчас почти все спортсмены клуба входят в состав Национальной сборной Украины.