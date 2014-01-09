Военный спортсмен стал победителем рейтинга «Пьедестал – 2013»
11:18, 09 января 2014Армия
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Уже в четвертый раз лучшим спортсменом года по версии ассоциации спортивных журналистов Ровенской области признан военнослужащий Вооруженных Сил Украины лейтенант Олег Омельчук.
Возглавить рейтинг популярности и успешности «Пьедестал – 2013» ему удалось благодаря бронзовым наградам на чемпионате Европы и Кубке мира в стрельбе из пневматического пистолета.
– Надеюсь, что рост спортивных достижений не прекратится, ведь я хочу новых свершений, – отметил лейтенант Олег Омельчук.
Напомним, что рейтинг популярности и успешности «Пьедестал», где ровенские спортивные журналисты определяют лучших спортсменов, тренеров и клуб области по итогам года, был проведен уже в восьмой раз.
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