Фрегат «Гетман Сагайдачный» завершил участие в операции НАТО «Океанский щит» и присоединился к операции ЕС «Аталанта»

Национальный контингент в составе экипажа фрегата Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины «Гетман Сагайдачный», подразделения специального назначения (досмотровой команды) и вертолетного отряда, проведя с 26 декабря по 2 января последнее, шестое патрулирование, завершил свое участие в операции НАТО по противодействию пиратству на море «Океанский щит». Вчера корабль зашел в порт Джибути (Республика Джибути).

В период с 12 октября 2013 года по 2 января 2014 года национальный контингент в составе многонационального корабельного соединения обеспечивал безопасность судоходства в определенных районах Аденского залива: освещал надводную обстановку, проводил разведку побережья Сомали, осуществлял опрос судов. Во время участия в операции корабль 47 суток провел в море непосредственно на патрулировании в районах, опасных из-за пиратов. Ежедневно через эти районы проходило около 50 гражданских судов.

По оценке командира национального контингента контр-адмирала Андрея Тарасова, личный состав приложил максимум усилий для выполнения поставленных задач, продемонстрировал способность ВМС ВС Украины к эффективной защите гражданского судоходства.

В ходе операции «Океанский щит» досмотровой командой контингента проведено 14 дружественных подходов к местным рыбакам, осмотрено 10 судов, которые вызвали подозрения в пиратский деятельности.

Экипажем вертолета Ка-27 ПС за период участия в операции выполнено около 100 полетов с целью ведения воздушных разведок надводной обстановки. Решительными действиями экипажа вертолета Ка-27 ПС было остановлено 8 скоростных лодок, которые не отвечали на запросы корабля и продолжали свое движение. Вертолетный отряд также обеспечил перелеты личного состава между кораблями в море, при этом были осуществлены взлеты-посадки на 4 иностранных корабля.

3 января национальный контингент в составе экипажа фрегата Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины «Гетман Сагайдачный», подразделения специального назначения и вертолетного отряда присоединился к операции Европейского Союза «Аталанта» («EU NAVFOR ATALANTA»).

Как сообщалось, 20 ноября 2013 года в Лондоне командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины адмирал Юрий Ильин во время рабочей встречи вручил командующему операцией ЕС «Аталанта» контр-адмиралу Бобу Таранто письмо о передаче с 3 января 2014 года фрегата «Гетман Сагайдачный» в оперативное командование на период участия в операции «Аталанта».

Задачей национального контингента во время участия в операции ЕС «Аталанта» является предотвращение и противодействие проявлениям пиратства, защита гражданских судов, выполняющих задачи в рамках Всемирной продовольственной программы, предупреждение и вмешательство в попытки совершения актов пиратства или вооруженного ограбления, взаимодействие со странами, структурами и организациями, которые представлены в регионе, для борьбы с актами пиратства.

Справка. 8 октября 2013 года Верховная Рада Украины приняла закон «Об одобрении решения Президента Украины о направлении национального контингента для участия Украины в операции «Океанский Щит» и в операции Европейского Союза «EU NAVFOR ATALANTA». Законом предусмотрено направить национальный контингент общей численностью до 250 военнослужащих для участия Украины в операции «Океанский Щит» на период до 3 января 2014 года, а также для участия Украины в операции Европейского Союза «EU NAVFOR ATALANTA» на период с 3 января по 5 марта 2014 года.

24 сентября фрегат «Гетман Сагайдачный» с вертолетом Ка-27 и группой специального назначения вышел из порта Севастополя в поход для участия в операции НАТО по противодействию пиратству на море «Океанский Щит» и операции Европейского Союза «Аталанта» в районе Аденского залива, Красного моря и западной части Индийского океана.