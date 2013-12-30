Новогодние праздники военнослужащие и дети встречают вместе

Для создания атмосферы настоящей зимней феерии все организаторы праздников постарались на славу – ни один маленький гость не остался без внимания, подарков и незабываемых впечатлений.

Танцевальные коллективы при домах офицеров дарили малышам хореографические номера, Дед Мороз и Снегурочка водили хороводы, слушали стихи и песенки, загадывали загадки и награждали победителей. От желающих принять участие в интересных конкурсах и развлечениях не было отбоя.

Даже в самых отдаленных гарнизонах праздничное настроение чувствуется не меньше. Так, военнослужащие и служащие 1448 Центральной артиллерийской базы вооружения оперативного командования «Север», вблизи пгт Оржев на Ровенщине, встречают Новогодние и Рождественские торжества одной большой семьей. В военном городке базы проживает более 500 жителей, и они сделали все, чтобы организовать праздник для подрастающего поколения. Для более 40 детей-воспитанников детского сада «Колобок» военного городка мероприятие уже состоялось, для старших жителей военного городка праздничная программа запланирована на 1 января, а к самым маленьким Дед Мороз приедет в гости лично.

В эти дни военные не оставляют без внимания своих подопечных, лишенных родительской заботы. Гости привозят игрушки, одежду, сладости и другие подарки.

Так, представители Западной военно-морской базы Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины проведали воспитанников Одесской общеобразовательной школы-интерната № 5. Офицеры отряда радиоэлектронной борьбы Военно-Морских Сил Украины и военнослужащие Центра оперативного (боевого) обеспечения Военно-Морских Сил Украины с поздравлениями посетили воспитанников подшефных детских домов.

- Каждый малыш верит в сказку и надеется, что когда-нибудь его мечты сбудутся. Мы каждый раз приходим, чтобы воплотить эти мечты в жизнь, ведь кто как не мы, военные, должны оказать им поддержку и помощь, - отметил подполковник Владимир Докучаев. - Когда видишь радость в глазах детей, лишенных родительской опеки, то понимаешь, насколько важны наши посещения детей.

Утренники прошли в военных учреждениях и воинских частях гарнизонов оперативного командования «Север». Для детей военнослужащих и служащих Львовского гарнизона праздник проводили в Академии сухопутных войск, детей военнослужащих и служащих Ужгородского гарнизона поздравляли в клубе 15 отдельного горно-пехотного батальона, а в Яворовском гарнизоне праздничная программа была представлена в клубе 24 отдельной механизированной бригады