Все договоры на отчуждение и реализацию избыточного имущества проходят тщательную оценку экономической выгоды для Минобороны

Об этом сегодня, 27 декабря, сообщил директор Департамента внутреннего аудита и финансового контроля Министерства обороны Украины Максим Гольдарб.

По его словам, в 2013 году, в частности, Министерством обороны Украины был согласован договор комиссии на реализацию на внешнем рынке стрелкового оружия (комиссионер - Дочернее предприятие Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт" Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт").

Проект этого договора комиссии дважды поступал на согласование в Департамент внутреннего аудита и финансового контроля. Первый проект оказался экономически невыгодным для Минобороны. В доработанном проекте начисление средств на счет Комитента было увеличено.

Проекты договора комиссии с ГП "Укроборонсервис" на отчуждение и реализацию патронов к АКМ трижды поступали на согласование в Департамент внутреннего аудита и финансового контроля. В ходе согласования одной из редакций договора были обнаружены недостоверные данные в отчете об оценке имущества по проведению визуального осмотра объектов оценки, внесенные оценщиком. По результатам повторной обработки разработчику проекта договора было предложено провести реализацию военного имущества на более выгодных условиях для Минобороны. При этом, поскольку в 95% патронов фактически истек срок технической пригодности (35 лет), договор комиссии был согласован на предыдущих финансовых условиях - в связи с необходимостью осуществления дополнительных расходов для утилизации боеприпасов.