Военнослужащие-контрактники приняли присягу на верность народу Украины

В мероприятии, которое состоялось на площади у памятника героям-подводникам, приняли участие представители руководства Академии ВМС им. П. С. Нахимова, учебного центра, Нахимовского района города, ветераны флота, духовенство, родители и родные военнослужащих.

Временно исполняющий обязанности начальника Академии ВМС им. П. С. Нахимова капитан 1 ранга Алексей Нейижпапа от имени командующего Военно-Морских Сил ВС Украины адмирала Юрия Ильина и руководства учебного заведения поздравил военнослужащих с важным событием в их жизни, пожелал успехов в службе, крепкого флотского здоровья, согласия и благополучия.

- Вы встали в строй большой флотской семьи. Присяга принимается один раз и навсегда, сегодня вы дали клятву на верность Украине, на верность ее народу, всегда помните об этом, - отметил капитан 1 ранга Алексей Нейижпапа.

Завершилось мероприятие прохождением торжественным маршем.