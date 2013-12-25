Показатели утилизации меланжа в 2013 году вдвое превысили плановые

По его словам, из имеющихся в начале года 6 500 тонн жидкого ракетного топлива утилизировано 5 000 тонн, что вдвое больше запланированных показателей.

- На сегодняшний день на территории государства осталось около 1,5 тысячи тонн ракетного топлива типа «меланж» на территории Одесской области, от которого Украину планируется избавить в 2014 году, - отметил Александр Олейник.