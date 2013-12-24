Ученики «Школы юнг» в Одессе перенимают практический опыт военных моряков

Согласно решению командира Западной военно-морской базы капитана 1-го ранга Евгения Кинзерского, практическое занятие в подшефной «Школе юнг» провели военнослужащие дивизиона кораблей охраны и обеспечения базы.

– Во время урока мы рассказали ученикам об основах мореплавания, классификации судов по виду деятельности, а также разъяснили общую структурную схему организации военно-морских сил в морских государствах, – рассказал командир дивизиона капитан 3-го ранга Игорь Мартыненко.

Практическую часть занятия в «Школе юнг» военнослужащие дивизиона посвятили вязанию морских узлов. Под руководством старшего механика рейдового буксира БУК-239 служащего ВС Украины Игоря Шубакова школьники научились завязывать на канатах прямой, шлюпочный, шкотовый, брам-шкотовый и другие виды узлов.

По отзывам юнг, данное занятие своим практическим наполнением существенно отличалось от повседневных уроков в школе и еще на один шаг приблизило их к овладению морской профессии. Дети поблагодарили военных моряков за интересный опыт и единодушно высказались за увеличение количества практических занятий во время обучения в «Школе юнг».