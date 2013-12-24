Украинские ВМС подвели итоги деятельности в 2013 учебном году

«Флот начал нести боевую службу в исключительной морской экономической зоне Украины: это является значительным достижением для национальных ВМС», – об этом заявил командующий ВМС адмирал Юрий Ильин во время подведения итогов деятельности вида Вооруженных Сил Украины в 2013 учебном году.

– Наши корабли начали демонстрировать военно-морской флаг в важных районах моря, выполнять задачи по охране судоходства, осуществляли охрану районов производственной деятельности совместно с Государственной пограничной службой Украины, – отметил адмирал Юрий Ильин.

По словам командующего вида Вооруженных Сил, 2013 год имел свои особенности подготовки ВМС. Несмотря на определенные экономические факторы влияния, флот практически выполнил план подготовки, и самое главное – план боевой деятельности.

– В текущем году украинские ВМС провели гидрографическую экспедицию в Азовском море, принимали участие в антитеррористической операции в Средиземном море «Активные усилия», в активациях соединения Blackseafor, уже несколько месяцев фрегат «Гетман Сагайдачный» выполняет задачи в Индийском океане в рамках операции по противодействию пиратству на море «Океанский щит». Высокий уровень профессионализма также продемонстрировали личный состав морской авиации, войск береговой обороны, морской пехоты, частей специального назначения, подразделений материального обеспечения, – сообщил адмирал Юрий Ильин.

Командующий флотом поблагодарил командиров и начальников, весь личный состав украинских ВМС за приложенные усилия, вручил лучшим военнослужащим государственные и ведомственные награды, благодарности и грамоты, ценные подарки.