Сергей Бубка вручил награду лучшему спортсмену ноября - армейцу

Ровенский стрелок приехал в Киев вместе с тренером Сергеем Бондарем. Награду им вручал президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка. Он вручил победителям дипломы и денежные премии и подарил памятные статуэтки.

– Олег, олимпийская медаль всегда находится рядом с тобой: в Пекине ты был четвертым, в Лондоне пятым, – констатировал Сергей Бубка. – Ты на правильном пути, и мы все верим в тебя. Желаем достичь своей цели на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро!

Стоит отметить, что Олег Омельчук отличился удачными выступлениями на этапах Кубка мира, по международным стартам стрелок привез две серебряные награды. А в Мюнхене во время Финала мирового Кубка он завоевал бронзовую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м.