В Запорожье часовой контрактник задержал нарушителя

В полночь, возле поста запрещенной зоны, часовой увидел неизвестного человека с фонарем. После предания установленных Уставом гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Украины и других инструкций предупредительных команд, он задержал правонарушителя и сообщил об этом в караульное помещение.

Резервная группа во главе с начальником караула срочно прибыла по вызову, доставила задержанного в караульное помещение, после чего он был передан сотрудникам правоохранительных органов.

За проявленную решительность и инициативу, умелые и слаженные действия, во время выполнения боевого задания, старший солдат Станислав Юнес получил поощрение от командира 55-й отдельной артиллерийской бригады полковника Сергея Брусовая.

Следует отметить, что старший наводчик артиллерийского взвода артиллерийской батареи старший солдат Станислав Юнес недавно подписал с оборонным ведомством свой ​​второй контракт. Уже сотни раз он нес караульную службу, поэтому неудивительно, что сослуживцы называют его "стражем волком". В армейском коллективе именно так называют авторитетных отличников караульной службы.