В Запорожье часовой контрактник задержал нарушителя
На днях, военнослужащий военной службы по контракту 55-й отдельной артиллерийской бригады старший солдат Станислав Юнес, во время несения караульной службы по охране складов с артиллерийскими боеприпасами, на полигоне "Близнецы" Запорожской области, задержал правонарушителя.
В полночь, возле поста запрещенной зоны, часовой увидел неизвестного человека с фонарем. После предания установленных Уставом гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Украины и других инструкций предупредительных команд, он задержал правонарушителя и сообщил об этом в караульное помещение.
Резервная группа во главе с начальником караула срочно прибыла по вызову, доставила задержанного в караульное помещение, после чего он был передан сотрудникам правоохранительных органов.
За проявленную решительность и инициативу, умелые и слаженные действия, во время выполнения боевого задания, старший солдат Станислав Юнес получил поощрение от командира 55-й отдельной артиллерийской бригады полковника Сергея Брусовая.
Следует отметить, что старший наводчик артиллерийского взвода артиллерийской батареи старший солдат Станислав Юнес недавно подписал с оборонным ведомством свой второй контракт. Уже сотни раз он нес караульную службу, поэтому неудивительно, что сослуживцы называют его "стражем волком". В армейском коллективе именно так называют авторитетных отличников караульной службы.