Карьера контрактника станет более привлекательной

- В 2014 году уровень ежемесячного денежного обеспечения всех категорий военнослужащих увеличится вдвое, что обеспечит привлекательность военной службы на рынке труда. При этом, особый упор будет сделан на денежном содержании военнослужащих по контакту, - отмечает Министр обороны Украины Павел Лебедев.

Кроме того, в ходе организации и проведения мероприятий боевых учений войск командования ВС Украины особое внимание будет уделяться именно военнослужащим по контракту. Это касается профессиональной боевой выучки военнослужащих, их мотивации и комплексной социальной защиты. В частности, прорабатываются изменения в приказ Министерства обороны Украины относительно усовершенствования порядка присвоения рядовому и сержантскому составу по контракту классной квалификации (по первому контракту - 3 класса, по второму контракту - 2 и 1 класса, по третьему и последующему контракту - мастер) с соответствующей денежной надбавкой. К тому же, со временем, размер денежных окладов по должности и воинскому званию планируется уравнять с окладами государственных служащих.

Кстати, по словам Министра обороны Украины Павла Лебедева, на сегодняшний день уже 62,1 % всех должностей рядового и сержантского состава в Вооруженных Силах страны укомплектованы военнослужащими по контракту.