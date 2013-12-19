На Ангарском полигоне в Крыму продолжаются учения танкистов и артиллеристов

Личный состав танкового батальона выполняет стрельбы штатным артиллерийским выстрелом из вооружения танка Т-64 Б. В учебных классах полигона танкисты рассчитывают дальность и углы стрельбы и сдают практические нормативы по сборке - разборке пулеметов ПКТ и НСВТ.

Рядом с танкистами свою ловкость и меткую стрельбу из гаубиц Д-30 демонстрируют воины-артиллеристы. Они отрабатывают задачи по поддержке действий механизированных подразделений во время общевойскового боя, оперативного приведения в боевую готовность, уничтожения бронированных целей и т.д..

- Наши подразделения получили прекрасную практику по выполнению важнейших огневых задач. Каждый из военнослужащих показал высокий уровень ловкости, получив оценку своей работы не ниже отметки «хорошо», - подводит итоги начальник артиллерии отдельной бригады береговой обороны подполковник Александр Грицаенко.