Армейцы выиграли 13 медалей на Кубке Украины по греко-римской борьбе
08:54, 19 декабря 2013Армия
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В Запорожье на Кубке Украины по греко-римской борьбе спортсмены команды мастеров по единоборствам Центрального спортивного клуба Вооруженных Сил Украины показали высокие результаты, завоевав 13 медалей (4 – «золото», 4 – «серебро» и 5 – «бронза»)
По результатам соревнований сразу шесть армейских борцов из семи весовых категорий будут представлять Украину на Чемпионате Европы: старший солдат службы по контракту Вугар Рагимов (55 кг), солдат службы по контракту Евгений Мягкий (60 кг), солдат службы по контракту Дмитрий Пышков (74 кг), служащий ВС Украины Жан Беленюк (84 кг), солдат службы по контракту Сергей Ерошкин (96 кг), старший сержант службы по контракту Александр Чернецкий (120 кг).
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