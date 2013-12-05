В Полтаве возрождаются кадетские традиции

По инициативе Министра обороны Украины Павла Лебедева на базе 179 объединенного учебно - тренировочного центра войск связи, в Полтаве , продолжается процесс создания военного лицея. Фонды и материальная база центра, что в ближайшее время подлежит сокращению , в будущем будут использоваться для обучения лицеистов. Сейчас уже утвержден штатно -должностной расписание, общая концепция и направления учебно - воспитательного процесса.

- Вступление в лицей предусмотрен по двухуровневой системе - после восьмых и десятых классов общеобразовательных школ, - рассказал заместитель начальника учебно - тренировочного центра по воспитательной работе подполковник Юрий Кривонос. - Каждый курс будет состоять из трех учебных рот. Подразделениями командовать опытные офицеры - воспитатели.

До конца текущего года для лицеистов разработают военную символику: боевое знамя учебного заведения , нарукавную эмблему и нагрудный знак. В ближайшее время планируется утвердить Устав лицея и правила приема в него юношей. Затем начнется набор преподавательского состава и утверждение учебного плана на 2014 - 2015 годы.

С целью обеспечения надлежащих социально - бытовых условий весной 2014 казарменные помещения переоборудуют по кубриковою системой , заменят электрооборудования и поставят металлопластиковые окна. Для учебных классов и казармы приобретут новую мебель, для лицеистов - военную форму одежды, библиотека пополнится учебно - методической литературой.

Летом руководящий и преподавательский состав лицея пройдет стажировку на базе Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, после чего в конце июля начнется прием абитуриентов. 1 сентября 2014 для лицеистов прозвучит первый звонок.

Следует отметить, что Полтава богата своими военными традициями. В восемнадцатом - девятнадцатом веке здесь действовал Петровский Полтавский кадетский корпус - старейший и самый престижный кадетский учебное заведение на территории современной Украины. Созданный по инициативе полтавского военного губернатора Николая Репнина, корпус имел 7 классов с однолетней курсом обучения. Принимались к нему ребята 10-18 лет, а обучении по общеобразовательным предметам. Также кадетов обучали фехтованию, плаванию, музыке, пению и танцам. Среди известных выпускников учебного заведения - художник Николай Ярошенко, физик Василий Балясный, автор эпиграмм Николай Бутович, метеоролог Филадельф Величко и многие другие.