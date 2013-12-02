На фрегате "Гетман Сагайдачный" проанализировали работу с иностранными партнерами в операции "Океанский щит"

Во время встречи стороны проанализировали взаимодействие, подвели определенные итоги совместной работы в операции НАТО по противодействию пиратству на море "Океанский щит" в районе Африканского Рога.

По завершении визита, личный состав корабля по команде "большой сбор" собрался на вертолетной площадке. Командир тактической группы командор Хеннинг Амундсен, обращаясь к национальному контингенту, отметил :

- С тех пор , когда украинский национальный контингент начал операцию, ни одного нападения пиратов в Аденском заливе не осуществлено. Вы оставляете после себя хорошие впечатления. Экипаж мотивирован, и прилагает все усилия для борьбы с пиратами. Вы успешно продолжаете защищать морское судоходство в зоне патрулирования корабля.

Командор пожелал украинским морякам успехов во время участия в операции НАТО "Океанский щит" и операции Европейского Союза "Аталанта".

Сейчас корабль находится в море. Продолжается будничная работа .