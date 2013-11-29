В национальном контингенте 56 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН в Либерии состоялась ротация личного состава на аэродроме Гринвилл

16:04, 29 ноября 2013
Армия
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В Либерии, в национальном контингенте 56 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН произошла замена личного состава авийацийного подразделения , которая дислоцируется в городе Гринвилл на востоке страны. Вертолетчики перевезли в лагерь продукты питания и необходимое имущество , а также доставили груз другим подразделениям Миссии ООН , которые выполняют задачи в данном регионе.

Стоит добавить , что данное подразделение несет боевое дежурство в определенной зоне ответственности с 2006 года. Экипаж вертолета Ми -8 из состава 56 отдельного вертолетного отряда выполняет полеты с целью перевозки личного состава миротворческих подразделений , мобильных миротворческих патрулей и военных наблюдателей из состава Миссии ООН в Либерии , а также гуманитарных грузов и продуктов питания в отдаленные и труднодоступные для другого транспорта районы страны . Вертолетчики несут боевое дежурство в воздушном пространстве ближайших населенных пунктов , наблюдают за состоянием основных путей и транспортных коммуникаций .

- Замена личного состава на аэродроме Гринвилл происходит систематически , - сообщил командир 56 отдельного вертолетного отряда полковник Александр Венгер. - Вертолетчики данного подразделения профессионально выполняют задачи в отрыве от основной базы согласно поставленным командованием миссии ООН в Либерии задачами.

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