Министром обороны Украины утверждена программа переоборудования казарм

– В рамках этой программы на сегодняшний день уже построено подрядным способом и введено в эксплуатацию 5 объектов в городах Староконстантинов, Киев, Севастополь, Львов, а также пгт. Озерное. Планируется переоборудовать еще несколько казарм в Староконстантинове, пгт. Гвардейское и Черноморское. Одновременно продолжаются работы по переоборудованию под жилье для размещения военнослужащих по контракту 22 казарм на около 3,5 тысячи койко-мест собственными силами личного состава воинских частей, – отметил Владимир Можаровский.

По информации Владимира Можаровского, до конца этого года силами личного состава воинской части и работниками местного коммунально-эксплуатационного управления планируется завершить переоборудование казармы в пгт. Гвардейское. В настоящее время уже завершены работы на 2, 3 и 4 этажах здания, в результате чего в комфортные квартиры уже заселены 216 военнослужащих по контракту.

Рассказывая о темпах обеспечения жильем украинских военнослужащих, заместитель Министра обороны Украины – руководитель аппарата сообщил, что в 2013 году Комиссией по контролю над распределением жилья в Вооруженных Силах Украины согласовано распределение 449 квартир. Он подчеркнул, что ситуацию с обеспечением военнослужащих жильем невозможно кардинально улучшить без стабильного обеспечения программы строительства жилья средствами общего фонда государственного бюджета. В настоящее время Министерство обороны Украины продолжает искать пути решения жилищной проблемы.

Владимир Можаровский отметил, что Государственной комплексной программой реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года на строительство жилья для военнослужащих определен финансовый ресурс в сумме 1 млрд. 200 млн. грн.