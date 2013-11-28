В штаб-квартире НАТО состоялось заседание Военного комитета Украина - НАТО на уровне военных представителей

Во время заседания были рассмотрены вопросы текущего состояния и перспективам подразделений Вооруженных Сил Украины в операциях под руководством НАТО и Силах реагирования НАТО, а также реформирования и развития системы управления Вооруженных Сил Украины.

Военных представителей государств - членов сообщили об участии национальных контингентов и персонала в операциях по поддержанию мира и безопасности под руководством НАТО в Косово, Афганистане, акватории Средиземного моря и Индийского океана.

Военный представитель Миссии Украины при НАТО генерал - майор Анатолий Петренко доказал позицию руководства Вооруженных Сил Украины относительно возможных взносов Вооруженных Сил Украины к Силам реагирования НАТО в 2015-2016 годах.

Первый заместитель начальника Главного командного центра Вооруженных Сил Украины генерал - майор Александр Сирский ознакомил участников заседания с основными задачами и структурой системы управления ВС Украины, направлениями ее развития, организацией системы реагирования на ситуации кризисного характера. Также он рассказал об управлении определенными силами и средствами, порядок осуществления контроля за деятельностью национальных контингентов в ходе участия в операциях по поддержанию мира и безопасности. Кроме того, генерал - майор Александр Сирский поделился опытом о порядке внедрения лучших военных стандартов и отметил перспективных направлениях сотрудничества.

Военные представители Альянса поддержали стремление украинской стороны к реформированию и дальнейшего развития системы управления Вооруженных Сил Украины в контексте повышения эффективности ее функционирования и внедрения современных цифровых технологий обмена и обработки информации , а также внедрение лучших военных стандартов в системы оперативного планирования и управления войсками (силами).