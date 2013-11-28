Материалы служебного расследования, проведенного в Минобороны по получению должностными лицами Генерального штаба ВС служебного жилья в Киеве, направлены в Генеральную прокуратуру

В ходе служебного расследования установлено , что Командование Военно - Морских Сил Вооруженных Сил Украины не имело юридических оснований выдавать свидетельство о праве собственности на жилье от 12.04.2005 года Кабаненко И.В., поскольку он использовал право на приватизацию государственного жилищного фонда в 1996 году.

Должностные лица Севастопольской КЭЧ не имели оснований для оформления Справки № 9/12-3906 от 03.12.2012 года о сдаче жилья , и внесли заведомо ложную информацию , поскольку квартира № 12 в доме № 1 по улице Куликово поле в Севастополе не находилась на учете в Севастопольской КЭЧ , а является частной собственностью Кабаненко И.В.

Решением Министра обороны Павла Лебедева за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей и нарушение требований Устава Внутренней службы Вооруженных Сил Украины привлечены к дисциплинарной ответственности должностных лиц Главного квартирно -эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины .

Ведение квартирного учета в воинских частях, гарнизонах и квартирно -эксплуатационных органах , обеспечения прозрачности для общественности вопросов, связанных с распределением жилья среди военнослужащих и в дальнейшем будет находиться под личным контролем Министра обороны Украины .

Как сообщалось ранее , в начале ноября 2013 Министр обороны отменил решение о распределении квартир в Киеве адмиралу Кабаненко И.В. и старшему лейтенанту Барабашук А.В.