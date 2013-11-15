Украинские ВМС впервые проведут гидрографическую экспедицию в Азовском море

Сегодня, 15 ноября, специальное судно "Переяслав" с группой навигационно - гидрографического и гидрометеорологического обеспечения на борту вышло в море для проведения уже второй в текущем году гидрографической экспедиции. Ее целью является уточнение навигационно - гидрографической и гидрометеорологической обстановки, изучение гидрологических ( гидрометеорологических ) условий северо - западной части Черного моря, Феодосийского залива Черного моря и Таганрогского залива Азовского моря. Таким образом украинские моряки впервые проведут гидрографическую экспедицию в Азовском море.

Основными задачами экспедиции является проведение гидрографических (промерных) работ в районах прибрежной полосы, определение фактического состояния и режима работы средств навигационного оборудования, осуществление специальной гидрологической разведки, проведения маршрутного промера по маршруту движения, наблюдение за фактической гидрометеорологической обстановкой, отбор проб почвы в районах проведения гидрографических работ. Часть работ - а именно уточнения гидрологического режима Черного моря в осенне -зимний период - флотские специалисты проведут совместно со специалистами "Морского гидрофизического института" Национальной академии наук Украины.

Предварительно экспедиция продлится до конца ноября.

Как сообщалось, в июне текущего года Военно -морские Силы Вооруженных Сил Украины выполняли задачи первой в истории национального флота гидрографической экспедиции, которая проводилась с целью уточнения навигационной и гидрометеорологической обстановки, изучение гидрологических условий в Северо - западной части Черного моря. Для достижения указанной цели в нескольких районах гидрографических работ были выполнены промерные работы, отбор проб почвы, специальная гидрологическая разведка, водолазное обследование навигационных опасностей и затонувших объектов, фотографирование элементов местности морского побережья и другие работы. Для выполнения поставленных задач тогда были привлечении специальное судно "Переяслав" и группа навигационно - гидрографического и гидрометеорологического обеспечения.