Завершился первый этап планирования украинско-американских учений «Си Бриз – 2014»

По словам руководителя рабочей группы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитана 1 ранга Игоря Терехина, все задачи, определенные участникам начальной конференции по планированию украинско-американских учений «Си Бриз – 2014», выполнены в полном объеме. Участники мероприятия эффективно использовали отведенное для работы время с целью разработки концепции будущих международных учений.

- Мы договорились по тематике обучения, определили приоритетные учебные задачи для его участников, - сообщил капитан 1 ранга Игорь Терехин. - Исходя из концепции учения, был определен состав сил и средств, которые будут привлекаться от каждой из стран-участниц, структура боевой организации сил и штабов, районы проведения совместных учений.

Планируется, что основные усилия в ходе предстоящих учений будут сосредоточены на дальнейшем совершенствовании профессиональных навыков и умений военнослужащих в ходе совместной операции по обеспечению безопасности на море, организованной по стандартам стран Европейского союза и НАТО.

- К следующей конференции все рабочие вопросы будут уточнены и обработаны в штабах стран-участниц «Си Бриз – 2014», - подчеркнул капитан 1 ранга Игорь Терехин.

Справка. Многонациональные морские учения стран черноморского региона «Си Бриз» проводятся в Украине ежегодно с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между министерствами обороны США и Украины от 1993 года.

В течение 16 лет учения «Си Бриз» начали и продолжили добрую традицию конструктивного взаимодействия украинских военных моряков с зарубежными партнерами. Ярким примером тому является участие экипажей кораблей ВМС Украины фрегата «Гетман Сагайдачный» и противолодочного корвета «Тернополь» в международных операциях в Аденском заливе и в Средиземном море, которые оперативно реагируют на современные вызовы и угрозы, связанные с пиратством, терроризмом и деятельностью незаконных вооруженных формирований, которые дестабилизируют обстановку в различных регионах мира. Учения «Си Бриз» всегда открыты для тех, кто заинтересован в поддержании безопасности и стабильности в Черноморском бассейне, в Средиземноморье и в Мировом океане. И в этом смысле очень важным является тот факт, что ежегодно количество участников учений увеличивается.