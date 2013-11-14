В команду для спортивной борьбы с морпехами приглашаются журналисты

С участием командующего ВМС Украины адмирала Юрия Ильина, Представительства Президента Украины в Крыму, органов городского самоуправления, ветеранов и других почетных гостей, состоится торжественное вручение Боевого Знамени личному составу воинской части.

Представители СМИ, жители и гости города смогут осмотреть выставку стрелкового вооружения. Кроме того, в психологической полосе препятствий пройдут соревнования спортивных команд школьников, представителей СМИ и морских пехотинцев.

Аккредитация журналистов до 18.00 15 ноября по телефону (063) 208-88-05. Контактное лицо - Руслан Семенюк.