В команду для спортивной борьбы с морпехами приглашаются журналисты
18:35, 14 ноября 2013Армия
0 0
16 ноября 2013 в Феодосии (ул. Насыпная, 3, возле стадиона "Кристалл") в 1 Феодосийском отдельном батальоне морской пехоты Военно - Морских Сил ВС Украины пройдут торжественные мероприятия по случаю вручения Боевого Знамени личному составу воинской части и День открытых дверей.
С участием командующего ВМС Украины адмирала Юрия Ильина, Представительства Президента Украины в Крыму, органов городского самоуправления, ветеранов и других почетных гостей, состоится торжественное вручение Боевого Знамени личному составу воинской части.
Представители СМИ, жители и гости города смогут осмотреть выставку стрелкового вооружения. Кроме того, в психологической полосе препятствий пройдут соревнования спортивных команд школьников, представителей СМИ и морских пехотинцев.
Аккредитация журналистов до 18.00 15 ноября по телефону (063) 208-88-05. Контактное лицо - Руслан Семенюк.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter