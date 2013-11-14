Заместитель генсека ООН: Я благодарна украинским военным в Демократической Республике Конго за длительную и профессиональную службу
В зоне ответственности 18 отдельного вертолетного отряда, который выполняет задачи по поддержанию мира и безопасности в Конго, на вертолетной площадке аэродрома города Гома состоялась встреча командира национального контингента летчика - снайпера полковника Андрея Когута с делегацией Миссии ООН во главе с заместителем Генерального секретаря ООН - главой департамента полевой поддержки миссис Амирой Хак (Ameerah Haq).
Основной целью визита заместителя Генерального секретаря ООН в Конго, которая сначала посетила столицу страны - город Киншаса, было ознакомление с авиационным компонентом Миссии, определение текущих проблем с логистическим обеспечением.
В городе Гома в состав делегации вошли командующий силами Миссии ООН в ДР Конго генерал - лейтенант Сантус Крус, представители Секретариата ООН, штаба Миссии, миротворческих контингентов в ДР Конго.
Полковник Андрей Когут рассказал миссис Амири Хак о боевых и транспортных возможностях вертолетов Ми -8 и Ми -24, на которых летчики отряда выполняют задания, систему подготовки летного состава в Украине. Также офицер обратил внимание на то, что отечественные вертолеты не требуют специальных ангаров для стоянки, способные выполнять задачи как на максимальных, так и на минимальных высотах (расстояниях до целей).
Миссис Амиру Хак, учитывая интенсивность эксплуатации украинских вертолетов, заинтересовал рабочий ресурс авиатехники и осуществлять поисково - спасательные операции в труднодоступных районах страны. Также она отметила, что вертолеты Ми -8 и Ми -24 хорошо известны в мире своей надежностью, а украинские летчики неоднократно доказывали свой профессионализм в Либерии, Сьерра - Леоне, Кот - д'Ивуаре, Конго.
После завершения встречи заместитель Генерального секретаря ООН миссис Амира Хак поблагодарила украинцев за сложную работу на Африканском континенте:
- Я благодарна украинским военным в Демократической Республике Конго за длительную и профессиональную службу, которая является весомым вкладом в дело становления безопасности и стабильности в регионе.