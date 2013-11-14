Заместитель генсека ООН: Я благодарна украинским военным в Демократической Республике Конго за длительную и профессиональную службу

Основной целью визита заместителя Генерального секретаря ООН в Конго, которая сначала посетила столицу страны - город Киншаса, было ознакомление с авиационным компонентом Миссии, определение текущих проблем с логистическим обеспечением.

В городе Гома в состав делегации вошли командующий силами Миссии ООН в ДР Конго генерал - лейтенант Сантус Крус, представители Секретариата ООН, штаба Миссии, миротворческих контингентов в ДР Конго.

Полковник Андрей Когут рассказал миссис Амири Хак о боевых и транспортных возможностях вертолетов Ми -8 и Ми -24, на которых летчики отряда выполняют задания, систему подготовки летного состава в Украине. Также офицер обратил внимание на то, что отечественные вертолеты не требуют специальных ангаров для стоянки, способные выполнять задачи как на максимальных, так и на минимальных высотах (расстояниях до целей).

Миссис Амиру Хак, учитывая интенсивность эксплуатации украинских вертолетов, заинтересовал рабочий ресурс авиатехники и осуществлять поисково - спасательные операции в труднодоступных районах страны. Также она отметила, что вертолеты Ми -8 и Ми -24 хорошо известны в мире своей надежностью, а украинские летчики неоднократно доказывали свой ​​профессионализм в Либерии, Сьерра - Леоне, Кот - д'Ивуаре, Конго.

После завершения встречи заместитель Генерального секретаря ООН миссис Амира Хак поблагодарила украинцев за сложную работу на Африканском континенте:

- Я благодарна украинским военным в Демократической Республике Конго за длительную и профессиональную службу, которая является весомым вкладом в дело становления безопасности и стабильности в регионе.