Началась очередная ротация 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины Миссии ООН в Либерии

Они заменят своих коллег предыдущей ротации, которые, выполнив миротворческую миссию, вчера поздно вечером вернулись на Родину.

На родной земле миротворцев встретил заместитель командира 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины генерал-майор Вячеслав Назаркин, родные и близкие.

После прохождения процедуры таможенного и пограничного контроля состоялся торжественный митинг, во время которого генерал -майор Вячеслав Назаркин поздравил миротворцев с возвращением на Родину и поблагодарил за добросовестно выполненный долг.

По завершению митинга военнослужащие, вернувшиеся из Либерии, отправились в автобусах в Броды, в расположение 16-й отдельной бригады армейской авиации 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, где они пройдут тщательный медицинский осмотр. После тщательного обследования специалистами-медиками миротворцы разъедутся по своим воинским частям, а оттуда - в отпуск к семьям.

Стоит отметить, что накануне на базе 16-й отдельной бригады армейской авиации состоялась торжественная церемония проводов в Либерию первой группы миротворцев 19-й ротации 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины. С приветственными словами к военнослужащим обратились представители командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, 8-го армейского корпуса, военной части и органов местной власти, ветераны, родные и близкие.

На благородное дело военнослужащих благословил настоятель церкви Пресвятой Богородицы Покровительницы Украины отец Богдан Вихрь. А атаман областной реестрового казачества Василий Павлечко передал миротворцам икону Пресвятой Богородицы и книги для библиотеки вертолетного отряда.

Стоит отметить, что именно в Бродах в течение четырех недель будущие миротворцы готовились к выполнению различных по сложности задач. Усиленное внимание уделялось профессиональной, психологической и физической подготовке военнослужащих, совершенствованию ими практических навыков во владении техникой и вооружением, изучению английского языка, а также слаженности подразделений и отряда в целом.

По словам начальника армейской авиации Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майора Валентина Пистрюга, уровень подготовки личного состава национального контингента 19- й ротации позволяет говорить об успешном выполнении украинского задач Миссии ООН в Либерии.

Справка. 56-й отдельный вертолетный отряд ВС Украины выполняет задачи в составе Миссии ООН в Либерии с января 2004 года.

Общая численность отряда - 275 военнослужащих. На вооружении отряда находятся 8 вертолетов Ми-8 и 3 вертолета Ми-24. В настоящее время на национальный контингент возложены задачи по авиационной поддержке наземных войск Миссии ООН, патрулирование и охраны границ Либерии с соседними государствами, перевозки грузов, доставки в отдаленные уголки страны продовольствия и лекарств, эвакуации больных, участия в поисково-спасательных операциях и тому подобное.

Командиром национального контингента 19-й ротации назначен опытный военный летчик 1-го класса полковник Александр Венгер, который неоднократно принимал участие в миротворческих миссиях.