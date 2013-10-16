Украинские моряки в Аденском заливе спасли капитана панамского судна

Во время выполнения задач по патрулированию в международном коридоре безопасности в районе Аденского залива в 19.50 командир национального контингента контр-адмирал Андрей Тарасов на борту флагмана украинского флота «Гетман Сагайдачный» получил сигнал от экипажа гражданского судна «Барвага» с просьбой о предоставлении медицинской помощи его капитану Абдули Кариму.

Командир национального контингента контр-адмирал Андрей Тарасов после соответствующего разрешения Командования ВМС ВС Украины принял решение о предоставлении неотложной медицинской помощи капитану судна «Барвага» Абдули Кариму, у которого резко ухудшилось состояние здоровья в связи с нарушением сердечного ритма. Медицинской группой национального контингента была оказана срочная медицинская помощь гражданину Сирии Абдули Кариму, и через полчаса состояние здоровья больного было стабилизировано.

Капитаном судна «Барвага» под флагом Республики Панама оказался 47-летний гражданин Арабского Королевства Сирия, который страдал ишемической болезнью и другими хроническими болезнями сердца.

За жизнь больного боролись представители флотской медицинской команды украинского контингента: начальник неотложной хирургии подполковник медицинской службы Сергей Адаменко, подполковник медицинской службы Александр Олейник, капитан медицинской службы Вадим Врабие, капитан медицинской службы Артем Сиренко. Экипаж судна «Барвага» поблагодарил украинских военных моряков за спасенную жизнь своего капитана.

Справка. Судно «Барвага» под флагом Панамской Республики, порт приписки Панама, маршрут следования: порт Салала, государство Оман в Юго-западной Азии – порт Барбара, Сомали (Сомали - непризнанная, как единое государство территориальная единица, которая перестала существовать в 1991 году).

Как сообщалось, 24 сентября фрегат «Гетман Сагайдачный» отправился из Севастополя в длительный морской поход с целью участия в северо-западной части Индийского океана в операции НАТО по противодействию пиратству на море «Океанский щит» (на период до 3 января 2014 года) и операции Европейского Союза «EU Navfor Atalanta» (на период с 3 января по 5 марта 2014 года). 4 октября корабль преодолел Суэцкий канал и вошел в бассейн Индийского океана. 12 октября фрегат «Гетман Сагайдачный» в составе многонационального корабельного соединения приступил к выполнению задач операции «Океанский щит» в Аденском заливе и начал патрулирование вместе с кораблями флотов США, Дании и Нидерландов.