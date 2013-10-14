"Гетман Сагайдачный" приступил к первому патрулированию в рамках операции НАТО

Фрегат Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины "Гетман Сагайдачный" с вертолетом КА-27ПР и подразделением специального назначения со штатным вооружением на борту, 12 октября в составе многонационального корабельного соединения приступил к выполнению задач операции "Океанский щит" в Аденском заливе. Украинский военный корабль уже преодолел несколько сотен морских миль в районе Аденского залива и непосредственно начал патрулирование вместе с кораблями флотов США, Дании и Нидерландов.

Согласно действующему украинскому законодательству , задачами национального контингента, под командованием контр - адмирала Андрея Тарасова участвует в операции " Океанский щит" , является ведение наблюдения за морским пространством , а также демонстрация военно - морского присутствия в районе проведения операции , защита , обезвреживания и противодействие пиратским судам и помощь гражданским судам в случае необходимости, а также активный поиск пиратов и вооруженных грабителей на море и предотвращения их деятельности путем задержания судов и ареста имущества, сопровождение судов организации ООН, судов поставок гуманитарной помощи и других судов в случае обращения за помощью.

Как сообщалось, 24 сентября фрегат "Гетман Сагайдачный" вышел из Севастополя в длительный морской поход для участия в северо-западной части Индийского океана в операции по противодействию пиратству на море "Океанский щит" (на период до 3 января 2014) и операции Европейского Союза "EU NavFor Atalanta" (на период с 3 января по 5 марта 2014). 4 октября корабль преодолел Суэцкий канал и вошел в бассейн Индийского океана.