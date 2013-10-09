Гендерная культура в сфере безопасности - взгляд НАТО

Мероприятие проводилось по инициативе Общественной лиги Украина - НАТО с участием около 50 представителей силовых структур - военнослужащих Вооруженных Сил Украины, работники МВД, СБУ и ДСНС. Участники семинара обсудили вопросы гендерной политики в сфере безопасности, практические аспекты обеспечения гендерного равенства, гендерный подход в проведении миротворческих и военных операций и т.п.

Председатель Общественной лиги Украина - НАТО Сергей Джердж напомнил, что в июле этого года Президент Украины Виктор Янукович подписал годовую национальную программу сотрудничества Украины с НАТО, одним из аспектов выполнения которой является проведение подобных мероприятий. Семинар во Львове только открывает ряд дискуссий, продолжение которых состоится в Симферополе, Севастополе, Виннице и Хмельницком, и завершится в Киеве. Результатом встреч должно стать формулирование определений понятий, которые будут предложены к пункту, который будет регламентировать защиту равных прав женщин и мужчин в следующих документах о сотрудничестве Украины с НАТО.

В управлении Альянса существует целое подразделение, которое занимается гендерными вопросами, и в отношениях с Украиной этой проблематике также уделяется много внимания.

Начальник отдела военно-социальной работы Главного управления по работе с личным составом Генерального штаба ВС Украины полковник Виталий Голота рассказал о гендерных вопросах в армии:

- В настоящее время в Вооруженных Силах 16 женщин-военнослужащих имеют звание "полковник". Ранее женщин-офицеров не было вообще. Воинское звание "подполковник" имеют более 180 женщин-военнослужащих, 386 женщин имеют воинское звание «майор», есть и многочисленный младший офицерский состав. Пока женщины в Вооруженных Силах основном занимают должности "феминизированных" специальностей: медперсонал, финансисты, логистика, связь, однако ситуация начинает постепенно меняться.

По мнению офицера, одним из факторов, который пока не позволяет выровнять гендерный баланс, является отсутствие женщин-военнослужащих, прошедших подготовку по командным и инженерно-техническим специальностям. Отчасти это декларируется ограничениями в руководящих документах, частично - малой численности желающих. Больше представителей командного звена и технических специальностей женского пола проходит подготовку младших специалистов на военную службу по контракту.

Также обсудили участие женщин в миротворческих операциях. За историю миротворческой деятельности ВС Украины в миссиях за границей побывали 42 женщины: 5 офицеров, 2 прапорщика, 35 сержантов и солдат.

Поэтому, по убеждению участников мероприятия, время, когда в Вооруженных Силах Украины появится женщина-генерал не так уж далек.