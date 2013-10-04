Международный семинар по вопросам внедрения военной службы в резерве прошел в Николаеве
В мероприятии, которое состоялось на базе Первых центральных офицерских курсов, приняли участие офицеры оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба офицеры видов Вооруженных Сил Украины, военнослужащие из Великобритании, Польши, Швеции и Эстонии. Необходимо отметить, что в Николаев приехали те иностранные военные, которые у себя на родине непосредственно занимаются организацией службы в резерве.
Как рассказал руководитель мероприятия, первый заместитель начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Владимир Талалай, основной целью трехдневного мероприятия стал обмен опытом между украинскими и иностранными военными по вопросам организации военной службы в резерве.
- Мы поделились своими наработками и с удовольствием ознакомились с опытом наших иностранных коллег, - сообщил он.
Семинар состоял из теоретической и практической частей. Теорию участники проходили на Первых центральных офицерских курсах, а практику - в Николаевском областном и Ленинском районном военном комиссариатах и в 79-й Николаевской отдельной аэромобильной бригаде высокомобильных десантных войск ВС Украины.
Участникам семинара продемонстрировали все этапы, которые проходит резервист в украинской армии: от военкоматов в военной части.
Кстати, в 79-й отдельной аэромобильной бригаде в это время продолжались десятидневные сборы резервистов.