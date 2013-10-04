Международный семинар по вопросам внедрения военной службы в резерве прошел в Николаеве

Как рассказал руководитель мероприятия, первый заместитель начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Владимир Талалай, основной целью трехдневного мероприятия стал обмен опытом между украинскими и иностранными военными по вопросам организации военной службы в резерве.

- Мы поделились своими наработками и с удовольствием ознакомились с опытом наших иностранных коллег, - сообщил он.

Семинар состоял из теоретической и практической частей. Теорию участники проходили на Первых центральных офицерских курсах, а практику - в Николаевском областном и Ленинском районном военном комиссариатах и в 79-й Николаевской отдельной аэромобильной бригаде высокомобильных десантных войск ВС Украины.

Участникам семинара продемонстрировали все этапы, которые проходит резервист в украинской армии: от военкоматов в военной части.

Кстати, в 79-й отдельной аэромобильной бригаде в это время продолжались десятидневные сборы резервистов.