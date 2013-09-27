Военнослужащие 56-го отдельного отряда готовятся к выполнению задач в Либерии

Отобранные кандидаты сдали зачеты по языковой и физической подготовке. Кроме того, будущие миротворцы выполнили упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова, пистолета Макарова, вооружение БРДМ -2 и метания имитационной гранаты РГД -5 на меткость, а также отработали практические навыки по вождению армейских машин ограниченными проездами и препятствиями.

- Все военнослужащие очередной ротации профессионально преодолевают испытания , - сообщил кандидат на должность командира 56- го ОВО военный летчик 2 класса полковник Александр Венгер. - Скоро на 223- м Ровенском общевойсковом полигоне огневую мощь продемонстрируют вертолетные звенья Ми -24 отряда.

На следующей неделе готовность личного состава очередной ротации к выполнению задач по назначению в африканской стране проверит соответствующая комиссия.