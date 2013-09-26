Президент присвоил Севастопольской бригаде тактической авиации имя Покрышкина

Указом Президента Украины № 531/2013 от 26 сентября 2013 204-й Севастопольской бригаде тактической авиации воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВС Украины присвоено почетное имя Александра Покрышкина

Документ подписан с целью увековечения памяти трижды Героя Советского Союза маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина, и учитывая высокий профессионализм, образцовое выполнение поставленных задач, весомый вклад в укрепление боеспособности Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины личного состава 204-й Севастопольской бригады тактической авиации. Теперь военная часть будет именоваться - 204-я Севастопольская бригада тактической авиации имени Александра Покрышкина воздушного командования "Юг" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

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