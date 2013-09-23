На Львовщине заканчивается подготовка подразделения для ротации 56 вертолетного отряда Миссии ООН в Либерии

В течение трех недель почти 300 будущих военнослужащих национального контингента сдадут зачеты по физической , инженерной, тактической, языковой и огневой подготовке, а также пройдут тесты на психологическую подготовку. Кроме того, летный состав и специалисты инженерно - авиационной службы отряда практически усовершенствуют организацию полетов с выполнением элементов поисково - спасательного обеспечения, боевого применения и упражнений огневой подготовки.

Как сообщил кандидат на должность начальника штаба 19- й ротации отряда полковник Евгений Бородулин, особое внимание во время собрания уделяться профессиональной подготовке каждого военнослужащего.

- За три недели командование отряда проверит готовность офицеров и контрактников к выполнению задач по назначению в африканской стране, - рассказал полковник Евгений Бородулин . - Во время боевого слаживания всем военнослужащим, которые будут проходить службу в сложных климатических и санитарно - эпидемиологических условиях, будут сделаны необходимые лечебно - санитарные процедуры.