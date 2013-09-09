В Севастополе состоялись украинские-польские переговоры с участием министров обороны

Они прошли с целью продолжения диалога на уровне глав оборонных ведомств Украины и Польши, определение актуального состояния и перспектив дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

По словам Министра обороны Украины Павла Лебедева, в ходе переговоров были обсуждены как ряд вопросов военно-технического сотрудничества, так и коллективной безопасности, а также проведение совместных учений.

- Среди многих других вопросов мы обсудили вопрос создания украинского-польско-литовской бригады, - отметил Павел Лебедев. - Планируется, что до конца текущего года это предложение будет вынесено на рассмотрение Верховной Рады Украины. Это, в первую очередь, один из шагов на пути развития евроинтеграционных процессов в Украине.