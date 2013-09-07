Танковый взвод из 51-й отдельной механизированной бригады стал лучшим в Украине

Также состоялось награждение победителей конкурса на лучший танковый взвод Вооруженных Сил Украины, который проходил на базе части.

В течение десяти дней 63 представителя трех армейских корпусов Сухопутных войск и танкисты отдельной бригады береговой обороны Военно - Морских Сил ВС Украины боролись для своего взвода право называться лучшими танкистами отечественного войска.

По условиям конкурса, участники соревнований испытывали свои умения и навыки в физической подготовке, выполняли военные нормативы, водили танки , стреляли штатным артиллерийским выстрелом и соревновались в скоростной и "дуэльной" стрельбе танков.

Призовой фонд соревнований составил 100 тысяч гривен. Лучший по итогам конкурса танковый взвод отечественного войска, которым стали представители 51- й отдельной механизированной бригады 13 - го армейского корпуса, получили сертификат на 50 тысяч гривен, переходящий приз " Танк Т - 34" , вымпел " Лучший танковый взвод Вооруженных Сил Украины", нагрудные знаки и диплом. Обладатели второго места - танковый взвод 1 - й отдельной танковой бригады 8 - го армейского корпуса - и третьего - танкового взвода 36- й отдельной танковой бригады войск береговой обороны Военно - Морских Сил - 30 и 20 тысяч гривен соответственно.

За активное участие в конкурсе остальные танковых взводов - участников получили сертификаты в размере 5000 гривен.

По итогам выполнения задач в профессиональных и спортивных номинациях , экипажи - победители были награждены грамотами от начальника Генерального штаба ВС Украины , ценными подарками и вымпелами .

По словам генерал - полковника Владимира Заманы, конкурс на лучший танковый взвод Вооруженных Сил Украины состоится в следующем году. Но планируется , чтобы танкисты участвовали в конкурсе на закрепленной технике, позволит более тщательно и ответственно готовиться к соревнованиям, ведь в этом году участники соревновались на боевых машинах 1 - й отдельной танковой бригады и 169- го учебного центра Сухопутных войск, закреплялись за каждым экипажем путем жеребьевки. Также планируется ввести новую номинацию " танковый биатлон " .

- Стать настоящим танкистом , профессионально подготовленным к ведению современного боя - прерогатива только сильных и мужественных людей . Нынешние соревнования на лучший танковый взвод убедительно показали - в Вооруженных Силах Украины есть необходимый кадровый потенциал, способный овладеть сложной боевую технику и выполнить задание при любых условиях обстановки , - отметил Главнокомандующий ВС Украины .

Он отметил , что несомненно, этому способствует решение руководства государства относительно комплектования национальных Вооруженных Сил исключительно военнослужащими контрактной службы.

- Лучшим практическим подтверждением этого является умелые и слаженные действия танковых экипажей, исключительно укомплектованы военнослужащими по контракту , - убежден генерал - полковник Владимир Замана . - Именно такие мероприятия , способствуют не только повышению профессионального мастерства войск , но и доказывают обществу значимость Вооруженных Сил в системе защиты национальных интересов государства .

В завершение генерал - полковник Владимир Замана еще раз поздравил военнослужащих - танкистов с профессиональным праздником , пожелал им крепкого здоровья , счастья, добра и новых свершений на благо укрепления обороноспособности Украинского государства .