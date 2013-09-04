Актуальные вопросы воспитания патриотов обговорили в Харькове

Главной целью мероприятия стало анализ и путей повышения качества обучения предмету «Защита Отечества» и организация военно - патриотического воспитания в общеобразовательных учебных заведениях Харьковщины.

В начале собрания заместитель военного комиссара Харьковского военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин поощрил решение начальника гарнизона отдельных преподавателей средних учебных заведений.

- Уровень военно - патриотического воспитания детей и молодежи Харьковщины очень важен в плане комплектования Вооруженных Сил Украины военнослужащими - контрактниками . Поэтому офицеры и работники райвоенкоматы области активно помогать учебным заведениям в проведении тематических мероприятий , - отметил полковник Юрий Калгушкин .

В ходе методических сборов были обсуждены актуальные вопросы по поиску новых методов работы с допризывной молодежью и улучшения качества проведения практических занятий по учебной дисциплине "Защита Отечества".