В Севастополе военные моряки посетили подшефный детский дом

- На отечественном флоте уже стало доброй традицией "держать" шефство воинских частей и органов военного управления над детскими учебными заведениями , - отметил заместитель командующего Военно - Морских Сил Вооруженных Сил Украины по воспитательной и социально-психологической работе - начальник управления капитан 1 ранга Андрей Урсол.

Офицер сообщил, что в текущем году планируется увеличить представительство воспитанников детского учреждения в кружке "Школа юнг", который уже второй год действует на базе Академии ВМС им.П.Нахимова.

Капитан 1 ранга Андрей Урсол также отметил, что для подшефных воспитанников будут и впредь проводиться экскурсии на боевые корабли и военные части флота. Кроме того, планируются совместные творческие проекты детских учреждений с военными моряками, в частности, спортивные мероприятия, выезды на природу.

По словам директора детского дома № 2 Любви Орловой, ровно год назад над учреждением взяло шефство Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

- Я благодарна командованию украинского флота за постоянное внимание к нашему детскому дому и очень приятно, что мы вместе пошли вперед во всестороннем воспитании наших детей, которые также учатся в флотской "Школе юнг" , - отметила Любовь Орлова.

Украинские военные моряки к новому учебному году подарили детям канцелярские принадлежности, торт и другие сладости.