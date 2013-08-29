Лебедев вручил государственные награды военнослужащим и работникам Вооруженных Сил Украины

В мероприятии также приняли участие начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал - полковник Владимир Замана , заместители главы оборонного ведомства и заместители начальника Генерального штаба ВС Украины , руководители структурных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины .

Павел Лебедев поблагодарил военнослужащих , государственных служащих и работником ВС Украины за добросовестную службу и вручил государственные награды согласно Указу Президента Украины и Грамоты Верховной Рады Украины .

За значительный личный вклад в государственное строительство , социально -экономическое, научно - техническое, культурно - образовательное развитие Украины , весомые трудовые достижения , высокопрофессиональное исполнение служебного долга и по случаю 22 - й годовщины независимости Украины Указом Президента Украины награжден государственными наградами группу военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины .

Так , орденом " За заслуги" I степени награжден художественный руководитель Национального президентского оркестра Министерства обороны Украины полковник в отставке Молотай Анатолий Михайлович .

Орденом " За заслуги " II степени командира 8 армейского корпуса Сухопутных войск генерал - лейтенанта Петр Литвин.

Орденом " За заслуги " III степени награжден первый заместитель Министра обороны Украины Олейник Александр Николаевич.

Орденом Богдана Хмельницкого II степени - генерал - лейтенант Попко Сергей Николаевич , полковник Голоднюк Александр Николаевич.

Орденом Даниила Галицкого награждены полковники Артеменко Сергей Павлович , Воронченко Игор Александрович , Киричко Александр Петрович , Пономарев Александр Васильевич , Христенко Олег Николаевич , подполковник Николюк Виктор Дмитриевич .

Медалью " За военную службу Украине " - полковника Бережного Андрея Александровича , полковника Мельника Игоря Валерьевича .

Медалью " За безупречную службу " III степени - полковника Тимошевского Виталия Васильевича , подполковника Князева Александра Николаевича.

Почетное звание " Заслуженный деятель науки и техники Украины " присвоено доктору технических наук , профессору Леонтьеву Алексею Борисовичу и доктору технических наук , профессору Росю Анатолию Александровичу.

Почетное звание " Заслуженный врач Украины " присвоено полковнику медицинской службы Барбазюк Алексею Андреевичу , врачу - ревматологу Харитонов Елене Михайловне .

Почетной Грамотой Верховной Рады Украины награжден генерал - майора Федорова Игоря Васильевича , капитана 1 - го ранга Гапонова Владимира Владимировича . Грамотой Верховной Рады Украины - полковник юстиции Демьяненко Дмитрия Юрьевича , подполковника Маловичко Евгения Владимировича .

Приказом Министра обороны Украины за выдающиеся заслуги в обеспечении обороноспособности Украины , безупречную многолетнюю службу , образцовое выполнение воинского долга и проявленные при этом высокий профессионализм отличием Министерства обороны Украины награжден полковник Камеш Сергея Ивановича .