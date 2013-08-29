В порт Севастополя с визитом прибыли корабли из состава противоминной группы НАТО
Сегодня, 29 августа, в порт Севастополя с визитом прибыли корабли из состава 2-й Постоянно действующей военно-морской противоминной группы НАТО (SNMCMG2) –флагманский корабль «FGS Mosel» (ВМС ФРГ), тральщик «FGS Rottweil» (ВМС ФРГ), тральщик «TCG Erdemli» (ВМС Турции).
Визит проходит согласно Перечню мероприятий военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины на август-сентябрь 2013 года. Планируется, что в мероприятиях программы визита примет участие делегация заместителя командующего Морского компонента НАТО «Нортвуд» вице-адмирала Кристиана Канова (ВМС Франции). Программа визита также предусматривает протокольные встречи, общение моряков прибывших кораблей с их украинскими коллегами, проведение дружественного матча по баскетболу, знакомство с выдающимися местами Севастопольского региона. Во время протокольной встречи в штабе флота состоялся обмен мнениями временно исполняющего обязанности командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Сергея Елисеева с командованием похода, который возглавляет командир 2-й Постоянно действующей военно-морской противоминной группы НАТО (SNMCMG2) капитан 2 ранга Маттиас Сайпель относительно важности развития дружеских отношений между флотами разных стран мира ради укрепления безопасности на море. Вице-адмирал Сергей Елисеев выразил готовность украинской стороны способствовать в вопросах организации досуга моряков и во всех других вопросах во время пребывания в Севастополе. В протокольной встрече также приняли участие ряд представителей посольств в Украине. Капитан 2 ранга Маттиас Сайпель поблагодарил украинских моряков за теплый прием и отметил, что личный состав прибывших кораблей очень рад случаю посетить такой исторический город, как Севастополь. Визит кораблей SNMCMG2 продлится до 2 сентября.