В порт Севастополя с визитом прибыли корабли из состава противоминной группы НАТО

Визит проходит согласно Перечню мероприятий военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины на август-сентябрь 2013 года. Планируется, что в мероприятиях программы визита примет участие делегация заместителя командующего Морского компонента НАТО «Нортвуд» вице-адмирала Кристиана Канова (ВМС Франции). Программа визита также предусматривает протокольные встречи, общение моряков прибывших кораблей с их украинскими коллегами, проведение дружественного матча по баскетболу, знакомство с выдающимися местами Севастопольского региона. Во время протокольной встречи в штабе флота состоялся обмен мнениями временно исполняющего обязанности командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Сергея Елисеева с командованием похода, который возглавляет командир 2-й Постоянно действующей военно-морской противоминной группы НАТО (SNMCMG2) капитан 2 ранга Маттиас Сайпель относительно важности развития дружеских отношений между флотами разных стран мира ради укрепления безопасности на море. Вице-адмирал Сергей Елисеев выразил готовность украинской стороны способствовать в вопросах организации досуга моряков и во всех других вопросах во время пребывания в Севастополе. В протокольной встрече также приняли участие ряд представителей посольств в Украине. Капитан 2 ранга Маттиас Сайпель поблагодарил украинских моряков за теплый прием и отметил, что личный состав прибывших кораблей очень рад случаю посетить такой исторический город, как Севастополь. Визит кораблей SNMCMG2 продлится до 2 сентября.