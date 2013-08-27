В День Независимости украинские миротворцы в Конго провели 6 боевых вылетов

С самого утра инженерно-авиационной службой на аэродроме были подготовлены к вылету 3 вертолета Ми-24. Позже дополнительно был задействован еще один вертолет. В течение дня летчики провели 6 боевых вылетов с общим налетом более 3:00. Одновременно наземный состав, автомобильная техника практически весь день работали на обеспечение полетов.

По словам начальника командного пункта 18-го отдельного вертолетного отряда полковника Виталия Шмакова, основными задачами на полеты 22-24 августа стали транспортировки (перевозки грузов и личного состава на площадки в провинции Северное Киву) и авиационная поддержка войск ООН, Вооруженных сил Конго. Так, 22-24 августа летно-подъемный состав отряда совершил 19 вылетов, а общий налет составил более 15 часов.

В то же время в базовом лагере украинских миротворцев были проведены мероприятия по усилению безопасности.

Учитывая напряженный рабочий график отряда, торжества по случаю независимости Украины были переносе на воскресенье, 25 августа.

На общем построении командир 18-го отдельного вертолетного отряда летчик-снайпер полковник Андрей Когут поздравил личный состав с праздником и поблагодарил миротворцев за добросовестную службу, проявленную с начала ротации. Начальник штаба отряда подполковник Александр Мальков зачитал приветствие, которые поступили в адрес миротворцев от руководства Министерства обороны Украины и праздничный приказ о поощрении лучших военнослужащих.

Военный капеллан отряда - иеромонах Кукша освятил жилые помещения, окропил личный состав отряда и пожелал всем здоровыми вернуться на Родину, добросовестно выполнять приказы и с честью нести высокое звание миротворца.

В этот же день в базовом лагере в присутствии руководителя оперативной группы, начальника армейской авиации Сухопутных войск генерал-майора Валентина Пистрюги, руководящего состава, командиры отрядов 2-й и 3-й ротации - полковник Владимир Пастухов и полковник Андрей Когут подписали Акт о принятии и сдачи должности командира воинской части. До этого в течение почти 2 недель миротворцы двух ротаций сдавали и принимали имущество, технику, вооружение и боеприпасы. Уже через несколько дней личный состав 18-го отдельного вертолетного отряда 2-й ротации, который оставался в базовом лагере, вернется в Украину.