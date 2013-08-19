Более 200 юношей стали кадетами Киевского военного лицея им. Ивана Богуна

И в преддверии Дня Независимости Украины на плацу лицея она торжественно завершилась - были объявлены фамилии школьников, которые будут отныне носить высокое звание "лицеист".

Как отметил временно исполняющий обязанности начальника лицея полковник Александр Бондаренко, для этих ребят, которые решили вступить в славное учебное заведение, началась новая жизнь.

- В этом году более трехсот десятиклассников подали заявления на вступление. Но, как известно, стать кадетом - не так просто. Во-первых, абитуриентам необходимо сдать вступительные экзамены по основным школьным предметам, как украинский и иностранный языки, математика. Кроме того, парень, который решил надеть кадетскую униформу, должен был сдать физический экзамен и пройти медицинскую комиссию и профотбор. И только те юноши, которые сдали все необходимые зачеты и экзамены - становятся в строй лицеистов, - рассказал офицер.

В этом году более двухсот юношей по результатам вступительных экзаменов были зачислены в списки лицеистов. А еще почти сто детей будет переведены из учебно-оздоровительного комплекса Киевского военного лицея им. Ивана Богуна, расположенного в Боярке. И 1 сентября все они начнут свое обучение в стенах одного из самых славных специализированных военно-учебных заведений Украины.

Вместе с детьми, впервые выстроились в парадные колонны, мысленно были и их родители, которые провожали своих мальчишек в "суворовское".