Новобогдановка: саперы разминировали более 80% территории бывшей базы боеприпасов

На технической территории бывшей 275-й базы хранения артиллерийских боеприпасов вблизи села Новобогдановка Запорожской области продолжаются работы по разминированию и очистке от взрывоопасных предметов.

По информации командира сводного отряда разминирования Министерства обороны Украины подполковника Ивана Тищенко, в течение недели военными саперами было обнаружено и уничтожено более 7500 взрывоопасных предметов методом подрыва электрическим способом в специально оборудованных местах.

- На сегодняшний день более 80-ти процентов территории очищено и разминировано. Неочищенными остаются лишь 43 гектара, - сообщил подполковник Иван Тищенко.

Следует отметить, что за время проведения работ сводного отряда разминирования Министерства обороны Украины начиная с 1 марта 2013 года, саперами было обнаружено и уничтожено более шестидесяти тысяч взрывоопасных предметов.