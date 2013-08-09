В Вооруженных Силах Украины постепенно растет количество военнослужащих по контракту

Об этом сегодня, 9 августа, сообщил во время брифинга в Кабинете Министров Украины заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата Владимир Можаровский.

По словам чиновника, вопрос перехода Вооруженных Сил Украины на комплектование военнослужащими военной службы по контракту находится на личном контроле министра обороны Украины.

- На сегодня в Вооруженных Силах Украины военнослужащими по контракту укомплектовано около 60 процентов должностей рядового и сержантского состава, - сообщил Владимир Можаровский.

Как подчеркнул заместитель министра обороны - руководитель аппарата, с переходом Вооруженных Сил на контрактную основу особую актуальность приобретает вопрос обеспечения военнослужащих по контракту служебным жильем.

- Министром обороны Украины утверждена "Программа переоборудования казарм для военнослужащих по контракту и младших офицеров Вооруженных Сил Украины", которая предусматривает в течение 2013-2015 годов переоборудование 67 казарм для обеспечения 10800 военнослужащих служебным жильем, в том числе в 2013 году - 26 казарм на 3730 койко-мест, - сообщил Владимир Можаровский.