Замминистра обороны рассказал о работе по повышению качества боевой подготовки войск

Об этом сообщил заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата Владимир Можаровский сегодня, 9 августа, во время брифинга в Клубе Кабинета Министров Украины.

"Вооруженные Силы обеспечивают надежное прикрытие важных государственных объектов, в плановом режиме работают дежурные силы. Продолжается работа по повышению качества боевой подготовки войск. Более полутора тысяч военнослужащих всех видов и родов войск сегодня тренируются на 13 полигонах боевой подготовки по всей территории Украины", - подчеркнул Можаровский.

По его словам, согласно распоряжению начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины началась внезапная проверка боевой готовности в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины.

- Военные моряки осуществляют мероприятия во взаимодействии с подразделениями Воздушных Сил и Сухопутных войск ВС Украины. К мероприятиям привлечено около 30 боевых кораблей и вспомогательных судов, более 15 самолетов и вертолетов, другие подразделения, - сообщил Владимир Можаровский.

- Вообще по достоинству оценить уровень подготовки личного состава мы планируем при итоговых учениях в масштабе Вооруженных Сил Украины, которые за несколько недель начнутся на полигонах по всей территории государства, - отметил заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата.

Он отметил, что высокими, по итогам 7 месяцев текущего года, являются показатели среднего налета экипажей авиации Сухопутных войск, Воздушных и Военно-Морских Сил.

Почти на 60% выполнен годовой план выполнения прыжков с парашютом личным составом ВДВ, Воздушных и Военно-Морских Сил, частей спецназначения.

- По сравнению с прошлогодними показателями значительно повысилась средняя наплавность кораблей и судов ВМС - 345 суток против 246 суток за аналогичный период прошлого года, - отметил Владимир Можаровский.