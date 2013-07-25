В Севастополь с визитом прибыл фрегат ВМС Бразилии

В соответствии с Перечнем мероприятий военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины на июнь-июль 2013 года фрегат будет находиться в Севастополе с 25 по 29 июля.

В командовании Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины состоялась протокольная встреча начальника штаба – первого заместителя командующего ВМС ВС Украины контр-адмирала Дмитрия Шакуро с командиром похода фрегата «Конституция», командующим надводными силами ВМС Федеративной Республики Бразилия контр-адмиралом Антонио Режиналдо Понтес Лима Джуниор, а также с координатором Программы по модернизации ВМС ФРБ контр-адмиралом Петронио Аугусту Сикуйра де Агуяар и командиром фрегата «Конституция» капитаном 2 ранга Маркосом У.Д.Абрейра.

Во встрече также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Украине господин Антонио Фернандо Круз де Мелло.

Контр-адмирал Дмитрий Шакуро отметил, что приход фрегата «Конституция» в порт Севастополя является первым таким визитом, и он будет способствовать расширению контактов украинских и бразильских военных моряков.

Во время беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества двух флотов в вопросах противодействия пиратству на море, развития военно-технического сотрудничества.

Программой пребывания в Севастополе также запланировано посещение учебно-тренировочного центра морских операций, функционирующего на украинском флоте с апреля текущего года на базе Академии ВМС имени П.С.Нахимова, с целью участия в семинарах по вопросам проведения досмотровых операций и защиты корабля, посещения представителями ВМС Украины бразильского корабля по вопросам обмена опытом по планированию и проведению досмотровых операций и участия в морских операциях по поддержанию мира.

Моряков бразильского фрегата также ожидает дружеская встреча по футболу с украинскими коллегами, культурная программа и ряд экскурсий по Севастополю и региону.

В свою очередь, жители и гости города 27 и 28 июля с 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 также смогут с экскурсией посетить фрегат «Конституция».